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Генштаб: Сили оборони проводять прочісування забудови у Вовчанську

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 00:03
Генштаб: Сили оборони проводять прочісування забудови у Вовчанську
Ілюстративне фото - 117-та окрема механізована бригада

На Харківському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника, проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу станом на 23:00 13 травня

Дослівно: "На півночі України, в Чернігівській та Сумській областях, обстановка суттєвих змін не зазнала, змін у стані та положенні військ не відбулось.

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На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (РФ) – Вовчанськ, Шебекіно (РФ) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке - Липці.

Українські захисники проводять прочісування міської забудови населеного пункту Вовчанськ. Бойової дії тривають, ситуація контрольована. Втрати ворога складають 164 особи та 25 одиниць техніки".

Деталі: Із початку доби на фронті, за даними Генштабу відбулося 148 бойових зіткнень, противник завдав 6 ракетних, 30 авіаційних ударів із застосуванням 40 КАБів, майже 300 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів позицій наших військ.

ВІДЕО ДНЯ

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 1 атаку противника на напрямку Червонопопівка – Іванівка, на окремих ділянках покращили тактичне положення.

На Сіверському напрямку підрозділи Сил оборони відбили 15 атак противника на напрямках Лисичанськ – Білогорівка, Новодружеськ – Білогорівка, Веселе – Верхньокамянське, Золотарівка – Верхньокамянське, Веселе – Роздолівка, Миколаївка – Спірне.

На Краматорському напрямку наші війська відбили 35 атак противника на напрямках Бахмут – Іванівське, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка.

На Покровському напрямку наші війська відбили 33 атаки противника на напрямках Очеретине – Новоолександрівка, Очеретине – Євгенівка, Очеретине – Калинове, Архангельське – Новоолександрівка. Для збереження життя наших захисників на деяких ділянках було проведено зміну позицій Сил оборони у звʼязку з інтенсивним вогневим впливом противника.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника на напрямках Старомихайлівка – Красногорівка, Славне – Новомихайлівка. Наші підрозділи тримають оборону, втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку війська угруповання відбили 11 атак противника на напрямках Солодке – Водяне, Завітне Бажання – Старомайорське, Володине – Старомайорське. Не зважаючи на тиск ворога, втрат позицій не допущено.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили 4 атаки противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось.

Протягом поточної доби противник втратив понад 800 чоловік особового складу. Наші воїни знищили та підбили 9 танків та 28 бойових броньованих машин окупантів, а також збили 212 ворожих безпілотних літальних апаратів.

Теми: Харківська областьбойові діївійна
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