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Генштаб: Силы обороны проводят прочесывание застройки в Волчанске

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 00:03
Генштаб: Силы обороны проводят прочесывание застройки в Волчанске
Иллюстративное фото - 117-я отдельная механизированная бригада

На Харьковском направлении украинские подразделения отразили 13 атак противника, проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба по состоянию на 23:00 13 мая

Дословно: "На севере Украины, в Черниговской и Сумской областях, обстановка существенных изменений не претерпела, изменений в состоянии и положении войск не произошло.

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На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (РФ) – Волчанск, Шебекино (РФ) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы.

Украинские защитники проводят прочесывание городской застройки населенного пункта Волчанск. Боевые действия продолжаются, ситуация контролируемая.

Потери врага составляют 164 человека и 25 единиц техники".

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Детали: С начала суток на фронте, по данным Генштаба произошло 148 боевых столкновений, противник нанес 6 ракетных, 30 авиационных ударов с применением 40 КАБов, почти 300 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2,5 тысяч обстрелов позиций наших войск.

На Купянском направлении наши войска отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый - Синьковка, Ольшанка - Синьковка, Крахмальное - Берестово, Коломыйчиха - Стельмаховка, Ковалевка - Новоегоровка, Площадка - Макеевка.

На Лиманском направлении наши воины отразили 1 атаку противника на направлении Червонопоповка – Ивановка, на отдельных участках улучшили тактическое положение.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили 15 атак противника на направлениях Лисичанск – Белогоровка, Новодружеск – Белогоровка, Веселое – Верхнекамянское, Золотаровка – Верхнекамянское, Веселое – Раздолевка, Николаевка – Спорное.

На Краматорском направлении наши войска отразили 35 атак противника на направлениях Бахмут – Ивановское, Бахмут – Клещиевка, Одрадовка – Клищиевка.

На Покровском направлении наши войска отразили 33 атаки противника на направлениях Очеретино – Новоалександровка, Очеретино – Евгеньевка, Очеретино – Калиново, Архангельское – Новоалександровка. Для сохранения жизни наших защитников на некоторых участках было произведено изменение позиций Сил обороны в связи с интенсивным огневым влиянием противника.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника на направлениях Старомихайловка – Красногоровка, Славное – Новомихайловка. Наши подразделения держат оборону, потери позиций не допущены.

На Времивском направлении войска группировки отбили 11 атак противника на направлениях Сладкое – Водяное, Заветное Желание – Старомайорское, Володино – Старомайорское. Несмотря на давление врага, потери позиций не допущены.

На Приднепровском направлении украинские защитники отбили 4 атаки противника в направлении Олешковские Пески – Крынки.

В других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

В течение суток противник потерял более 800 человек личного состава. Наши воины уничтожили и подбили 9 танков и 28 боевых бронированных машин окупантов, а также сбили 212 вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Темы: Харьковская областьбоевые действиявойна
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