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ЮНІСЕФ: війна забирає у дітей в Україні життя, калічить психіку та перешкоджає освіті

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 02:15
ЮНІСЕФ: війна забирає у дітей в Україні життя, калічить психіку та перешкоджає освіті
Дитячий майданчик, пошкоджений обстрілом, Ізюм, Харківська область, фото: ЮНІСЕФ

Щонайменше 1 993 дитини в Україні були вбиті або поранені з моменту повномасштабного вторгнення Росії, в середньому дві дитини гинуть щодня. Це цифри, які змогла перевірити ООН, водночас зазначивши, що знають, що справжня цифра, ймовірно, набагато вища.

Джерело: звіт Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Дослівно: "Окрім вбивств дітей та фізичної шкоди, спричиненої нападами, багато дітей по всій Україні зазнали втрат і насильства, які завдали шкоди їхньому психічному здоров'ю та благополуччю. Половина підлітків повідомляють про проблеми зі сном, а кожен п'ятий має нав'язливі думки та спогади".

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Ще деталі: За інформацією фонду, майже половина дітей, які навчаються в школах України, не відвідують очну форму навчання, а майже мільйон дітей по всій країні взагалі не мають доступу до очного навчання через небезпеку.

Теми: війнаООНРосія
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