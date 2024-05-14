ЮНИСЕФ: война отнимает у детей в Украине жизни, калечит психику и препятствует образованию

По меньшей мере 1 993 ребенка в Украине были убиты или ранены с момента полномасштабного вторжения России, в среднем два ребенка погибают ежедневно. Это цифры, которые смогла проверить ООН, в то же время отметив, что знают, что настоящая цифра, вероятно, намного выше.

Источник: отчет Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ)

Дословно: "Кроме убийств детей и физического вреда, вызванного нападениями, многие дети по всей Украине подверглись потерям и насилию, которые нанесли ущерб их психическому здоровью и благополучию. Половина подростков сообщают о проблемах со сном, а каждый пятый имеет навязчивые мысли и воспоминания".

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Еще детали: По информации фонда, почти половина детей, которые учатся в школах Украины, не посещают очную форму обучения, а почти миллион детей по всей стране вообще не имеют доступа к очному обучению из-за опасности.