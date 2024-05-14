Блінкен прибув до Києва, щоб "продемонструвати непохитну підтримку Україні"

Державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва у вівторок вранці.

Джерело: Reuters, Блінкен у мережі Х

Пряма мова Блінкена: "Сьогодні я повернувся до Києва, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку Україні, яка захищає свою свободу від російської агресії".

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Деталі: Reuters нагадує, що це перший візит високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.

Поїздка має на меті продемонструвати солідарність США з Україною, яка намагається відбити масовані російські бомбардування на своєму північно-східному кордоні.

Блінкен сподівається "послати сильний сигнал заспокоєння українцям, які, очевидно, перебувають у дуже складному становищі", − сказав американський чиновник, який на умовах анонімності поспілкувався з журналістами, що подорожують з Блінкеном.

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Пряма мова урядовця: "Місія держсекретаря тут полягає в тому, щоб поговорити про те, що наша додаткова допомога буде надаватися таким чином, щоб допомогти зміцнити їхню оборону (і) дозволити їм все більше перехоплювати ініціативу на полі бою".

Ще деталі: Артилерія, ракети великої дальності і ракети ППО, схвалені президентом Джо Байденом 24 квітня, вже надходять до українських військ, сказав урядовець.

Блінкен запевнить українських посадовців, включно з президентом Володимиром Зеленським, у незмінній підтримці США та виголосить промову, зосереджену на майбутньому України, сказав посадовець.

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