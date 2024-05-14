Politico: Блінкен цього тижня приїде до Києва
Вівторок, 14 травня 2024, 00:44
Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну.
Джерело: Politico з посиланням на трьох неназваних осіб знайомих з цим питанням
Деталі: Точний маршрут наразі невідомий, але один із співрозмовників сказав, що дороги в Києві служби безпеки перекриють на деякий час у вівторок і середу.
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Державний департамент не відповів на численні запити журналістів про коментарі.
Передісторія:
- У неділю Блінкен прокоментував російські наступальні дії в Харківській області. За його словами, немає жодних сумнівів, що багатомісячна затримка із затвердженням додаткового фінансування та відправкою озброєнь в Україну від США "мала ціну".
- Раніше Білий дім заявив, що російські сили продовжать просування в межах своєї нової спроби наступу на півночі Харківської області, але не очікує "серйозних проривів".
- Нагадаємо, 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".