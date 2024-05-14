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Politico: Блінкен цього тижня приїде до Києва

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 00:44
Politico: Блінкен цього тижня приїде до Києва
Ентоні Блінкен, фото: Getty Images

Державний секретар США Ентоні Блінкен цього тижня відвідає Україну.

Джерело: Politico з посиланням на трьох неназваних осіб знайомих з цим питанням

Деталі: Точний маршрут наразі невідомий, але один із співрозмовників сказав, що дороги в Києві служби безпеки перекриють на деякий час у вівторок і середу. 

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Державний департамент не відповів на численні запити журналістів про коментарі.

Передісторія: 

Теми: США
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