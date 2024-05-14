Блинкен прибыл в Киев, чтобы "продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поездом прибыл в Киев во вторник утром.

Источник: Reuters, Блинкен в сети Х

Прямая речь Блинкена: "Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии".

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Детали: Reuters пишет, что это первый визит чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.

Цель поездки − продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.

Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении", − сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, путешествующими с Блинкеном.

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Прямая речь чиновника: "Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы поговорить о том, что наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону (и) позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя".

Еще детали: Артиллерия, ракеты большой дальности и ракеты ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступают в украинские войска, сказал чиновник.

Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и произнесет речь, сосредоточенную на будущем Украины, сказал чиновник.

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