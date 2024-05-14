Блинкен прибыл в Киев, чтобы "продемонстрировать непоколебимую поддержку Украине"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен поездом прибыл в Киев во вторник утром.
Источник: Reuters, Блинкен в сети Х
Прямая речь Блинкена: "Сегодня я вернулся в Киев, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украине, которая защищает свою свободу от российской агрессии".
Детали: Reuters пишет, что это первый визит чиновника США в Украину после того, как в прошлом месяце Конгресс принял долгожданный пакет военной помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.
Цель поездки − продемонстрировать солидарность США с Украиной, которая пытается отразить массированные российские бомбардировки на своей северо-восточной границе.
Блинкен надеется "послать сильный сигнал успокоения украинцам, которые, очевидно, находятся в очень сложном положении", − сказал американский чиновник, который на условиях анонимности пообщался с журналистами, путешествующими с Блинкеном.
Прямая речь чиновника: "Миссия госсекретаря здесь заключается в том, чтобы поговорить о том, что наша дополнительная помощь будет предоставляться таким образом, чтобы помочь укрепить их оборону (и) позволить им все больше перехватывать инициативу на поле боя".
Еще детали: Артиллерия, ракеты большой дальности и ракеты ПВО, одобренные президентом Джо Байденом 24 апреля, уже поступают в украинские войска, сказал чиновник.
Блинкен заверит украинских чиновников, включая президента Владимира Зеленского, в неизменной поддержке США и произнесет речь, сосредоточенную на будущем Украины, сказал чиновник.
Предыстория:
- Издание Politico написало, что Блинкен на этой неделе приедет в Киев. Точный маршрут изданию был неизвестен, но один из собеседников сказал, что дороги в Киеве службы безопасности перекроют на некоторое время во вторник и среду.
- В воскресенье Блинкен прокомментировал российские наступательные действия в Харьковской области. По его словам, нет никаких сомнений, что многомесячная задержка с утверждением дополнительного финансирования и отправкой вооружений в Украину от США "имела цену".
- Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".
- Ранее Белый дом заявил, что российские силы продолжат продвижение в рамках своей новой попытки наступления на севере Харьковской области, но не ожидает "серьезных прорывов".