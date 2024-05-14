Вранці 14 травня у Харкові пролунав вибух.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, Повітряні сили ЗСУ

Пряма мова: "У місті було чутно вибух. Зараз зʼясовуємо - удар був по Харкову, чи по його околицях. Будьте обережні!"

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Деталі: У Харківській області оголошена повітряна тривога через те, що ворог застосовує керовані авіабомби.

Доповнено: Терехов написав про влучання у Київському районі міста, де безліч багатоповерхівок. Наразі постраждалих немає. Триває обстеження місця удару.

Фахівці з'ясовують чим саме вранці били по Харкову.