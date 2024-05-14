Утром 14 мая в Харькове прогремел взрыв.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов в Telegram, Воздушные силы ВСУ

Прямая речь: "В городе был слышен взрыв. Сейчас выясняем - удар был по Харькову, или по его окрестностям. Будьте осторожны!"

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Детали: В Харьковской области объявлена воздушная тревога из-за того, что враг применяет управляемые авиабомбы.

Дополнено: Терехов написал о попадании в Киевском районе города, где множество многоэтажек. На данный момент пострадавших нет. Продолжается обследование места удара.

Специалисты выясняют чем именно утром били по Харькову.