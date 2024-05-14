Цієї ночі вдалося збити всі 18 "Шахедів", які запустив ворог
Вівторок, 14 травня 2024, 07:06
У ніч на 14 травня військовим вдалося збити всі 18 ворожих "Шахедів", що запустив ворог.
Джерело: командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук
Деталі: Ворог запустив 18 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.
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Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.