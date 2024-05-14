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Цієї ночі вдалося збити всі 18 "Шахедів", які запустив ворог

Олена ІвашківВівторок, 14 травня 2024, 07:06
Цієї ночі вдалося збити всі 18 Шахедів, які запустив ворог
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 14 травня військовим вдалося збити всі 18 ворожих "Шахедів", що запустив ворог.

Джерело: командувач Повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Олещук

Деталі: Ворог запустив 18 ударних БпЛА типу "Шахед" із мису Чауда та одну балістичну ракету "Іскандер-М" з окупованого Криму.

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Відбивали удар винищувальна авіація та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

В результаті протиповітряного бою збито усі 18 ворожих "Шахедів" у межах Київської, Донецької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Херсонської, Хмельницької областей.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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