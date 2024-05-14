Этой ночью удалось сбить все 18 "Шахедов", которые запустил враг

В ночь на 14 мая военным удалось сбить все 18 вражеских "Шахедов", которые запустил враг.

Источник: командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук

Детали: Враг запустил 18 ударных БпЛА типа "Шахед" с мыса Чауда и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.

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Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.