Этой ночью удалось сбить все 18 "Шахедов", которые запустил враг
Вторник, 14 мая 2024, 07:06
В ночь на 14 мая военным удалось сбить все 18 вражеских "Шахедов", которые запустил враг.
Источник: командующий Воздушных сил, генерал-лейтенант Николай Олещук
Детали: Враг запустил 18 ударных БпЛА типа "Шахед" с мыса Чауда и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из оккупированного Крыма.
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Отражали удар истребительная авиация и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.
В результате противовоздушного боя сбиты все 18 вражеских "Шахедов" в пределах Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской, Хмельницкой областей.