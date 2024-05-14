Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Втрати РФ перевалили за 485 тисяч у живій силі

Ірина БалачукВівторок, 14 травня 2024, 07:53
Втрати РФ перевалили за 485 тисяч у живій силі
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі − лише за минулу добу відмінусували 1 400 окупантів, 43 ББМ та 28 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 485 430 (+1 400) осіб,
  • танків − 7 496 (+11) од,
  • бойових броньованих машин − 14 460 (+43) од,
  • артилерійських систем − 12 515 (+28) од,
  • РСЗВ − 1 070 (+0) од,
  • засобів ППО − 798 (+1) од,
  • літаків − 351 (+1) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 985 (+49) од,
  • крилатих ракет − 2 197 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 907 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 2 054 (+6) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
втрати у війні
Сили оборони проводять зачистку на півночі Вовчанська – Генштаб
ЗСУ за добу знешкодили 1 740 окупантів і підбили 31 танк
Росіяни втратили ще 1260 вояків, літак і 5 танків
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: