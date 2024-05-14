Втрати РФ перевалили за 485 тисяч у живій силі
Вівторок, 14 травня 2024, 07:53
Сили оборони продовжують знищувати ворога на українській землі − лише за минулу добу відмінусували 1 400 окупантів, 43 ББМ та 28 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 14.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 485 430 (+1 400) осіб,
- танків − 7 496 (+11) од,
- бойових броньованих машин − 14 460 (+43) од,
- артилерійських систем − 12 515 (+28) од,
- РСЗВ − 1 070 (+0) од,
- засобів ППО − 798 (+1) од,
- літаків − 351 (+1) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 985 (+49) од,
- крилатих ракет − 2 197 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 16 907 (+29) од,
- спеціальної техніки − 2 054 (+6) од.
Дані уточнюються.