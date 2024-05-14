Потери РФ перевалили за 485 тысяч в живой силе
Вторник, 14 мая 2024, 07:53
Силы обороны продолжают уничтожать врага на украинской земле − только за минувшие сутки отминусовали 1 400 оккупантов, 43 ББМ и 28 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 14.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 485 430 (+1 400) человек,
- танков − 7 496 (+11) ед,
- боевых бронированных машин − 14 460 (+43) ед,
- артиллерийских систем − 12 515 (+28) ед,
- РСЗО − 1 070 (+0) ед,
- средств ПВО − 798 (+1) ед,
- самолетов − 351 (+1) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 985 (+49) ед,
- крылатых ракет − 2 197 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 16 907 (+29) ед,
- специальной техники − 2 054 (+6) ед.
Данные уточняются.