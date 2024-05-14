Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 14 травня 2024, 09:06
Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині
Росіяни намагаються просунутися вперед на Харківщині. Скриншот з мапи deepstatemap.live

У Державному департаменті США прогнозують, що російські окупаційні війська, які наразі намагаються просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступник речника Держдепу США Веданта Патела на брифінгу

Деталі: За його словами, у США очікують, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, і, можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.

Реклама:

Пряма мова Патела: "Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії".

Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: СШАХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Дуда порівняв смерть президента Ірану із загибеллю Качинського під Смоленськом

Ввечері вимикатимуть світло попри зменшення дефіциту в енергосистемі: коли почнуть

відео, оновленоУ Луганську прогриміли вибухи: кажуть про удар по військовому містечку окупантів

доповнено Президент Ірану Раїсі загинув у катастрофі вертольота

Повітряні сили знищили усі 29 "Шахедів", якими РФ атакувала Україну

В "Укренерго" розповіли, скільки ще вимикатимуть світло й чи вплине на це потепління

Усі новини...
США
Засновник партії влади у Грузії відмовив у зустрічі представнику Держдепу, який прибув у Тбілісі
Україна і США обговорили прискорення поставок зброї для ЗСУ
Держдеп про заміну Шойгу: Путін відчайдушно хоче продовжувати війну проти України
Останні новини
14:58
5 років президентства: здобутки Володимира Зеленського в цифрах
14:52
Росіяни обстріляли Степногірськ, один загиблий – Запорізька ОВА
14:45
Коли і за який термін військовозобов’язані мають пройти ВЛК? Пояснення
14:37
Прем’єр Грузії спробував налякати протестувальників проблемами в Україні
14:36
Секретар РНБО: Україна усвідомлює, що війна кінчиться переговорами. Для цього є формула Зеленського
14:32
Завершили розслідування щодо Гринкевича-старшого у справі про підкуп керівництва ДБР
14:29
Британська розвідка: У Росії проблеми через дефіцит робочої сили
14:25
Майбутня лінійка iPhone 16 може отримати два нові кольори
14:23
У Мінстратегпром розширили можливості бронювання працівників ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе про те, чому Україні важливо підтримати Грузію зараз
Усі новини...
Реклама:
Реклама: