Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині
У Державному департаменті США прогнозують, що російські окупаційні війська, які наразі намагаються просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступник речника Держдепу США Веданта Патела на брифінгу
Деталі: За його словами, у США очікують, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, і, можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.
Пряма мова Патела: "Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії".
Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.
Передісторія:
- Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.
- Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що наступ РФ у Харківській області – це "надзвичайно небезпечний момент".