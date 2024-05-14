Держдеп США не очікує серйозних проривів росіян на Харківщині

Росіяни намагаються просунутися вперед на Харківщині. Скриншот з мапи deepstatemap.live

У Державному департаменті США прогнозують, що російські окупаційні війська, які наразі намагаються просуватися у Харківській області, не зможуть досягти серйозних успіхів у цьому районі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву заступник речника Держдепу США Веданта Патела на брифінгу

Деталі: За його словами, у США очікують, що росіяни упродовж наступних тижнів намагатимуться просуватися вперед на Харківщині, і, можливо, досягнуть певних успіхів, але не значних.

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Пряма мова Патела: "Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії".

Він підкреслив, що США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

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