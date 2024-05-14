Госдеп США не ожидает серьезных прорывов россиян на Харьковщине
В Государственном департаменте США прогнозируют, что российские оккупационные войска, которые сейчас пытаются продвигаться в Харьковской области, не смогут достичь серьезных успехов в этом районе.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление заместителя спикера Госдепа США Веданта Патела на брифинге
Детали: По его словам, в США ожидают, что россияне в течение следующих недель будут пытаться продвигаться вперед на Харьковщине, и, возможно, достигнут определенных успехов, но не значительных.
Прямая речь Патела: "Но мы не ожидаем каких-то серьезных прорывов, и со временем дополнительный приток американской помощи и постоянная поддержка со стороны партнеров позволит Украине продолжать противостоять этой агрессии".
Он подчеркнул, что США убеждены, что Украина сохраняет ключевое преимущество в этой борьбе, а ее военные наносят значительные потери оккупационной армии РФ.
Предыстория:
- Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина способна удержать линию фронта в Харьковской области.
- Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что наступление РФ в Харьковской области – это "чрезвычайно опасный момент".