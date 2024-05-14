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Нам треба ще 5-6 Patriot для України − прем’єрка Данії

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваВівторок, 14 травня 2024, 09:41
Нам треба ще 5-6 Patriot для України − прем’єрка Данії
ЗРК Patriot. Фото з Telegram Генштабу ЗСУ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які є у європейських країн, наразі найкраще тримати в Україні і закликала передати ці системи Києву.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Пряма мова Фредеріксен на пресконференції з лідерами Швеції, Німеччини, Фінляндії, Ісландії та Норвегії: "Ці системи знаходяться в Європі. Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО".

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Деталі: За її словами, для України "потрібно ще п'ять або шість систем Patriot"

Данська прем’єрка також наголосила на потребі України в боєприпасах, вказавши, що "українцям потрібно більше".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.
  • Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.
  • Також, за даними ЗМІ, німецький уряд переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot.

Теми: Даніядопомога УкраїніППО
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