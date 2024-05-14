Нам треба ще 5-6 Patriot для України − прем’єрка Данії
Вівторок, 14 травня 2024, 09:41
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що зенітно-ракетні комплекси Patriot, які є у європейських країн, наразі найкраще тримати в Україні і закликала передати ці системи Києву.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau
Пряма мова Фредеріксен на пресконференції з лідерами Швеції, Німеччини, Фінляндії, Ісландії та Норвегії: "Ці системи знаходяться в Європі. Краще мати системи протиповітряної оборони в Україні, ніж в країнах НАТО".
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Деталі: За її словами, для України "потрібно ще п'ять або шість систем Patriot"
Данська прем’єрка також наголосила на потребі України в боєприпасах, вказавши, що "українцям потрібно більше".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Після прохань президента України Володимира Зеленського уряди країн ЄС минулого місяця закликали надати Києву більше необхідних систем ППО.
- Німеччина пообіцяла надати додаткову батарею Patriot, а Іспанія заявила, що поставить зенітні ракети до цих ЗРК. За словами міністерки оборони Маргарити Роблес, Україна вже отримала ці ракети.
- Також, за даними ЗМІ, німецький уряд переконує США поставити Україні принаймні ще один комплекс Patriot.