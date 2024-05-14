Нам нужно еще 5-6 Patriot для Украины − премьер-министр Дании

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые есть у европейских стран, сейчас лучше всего держать в Украине, и призвала передать эти системы Киеву.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Прямая речь Фредериксен на пресс-конференции с лидерами Швеции, Германии, Финляндии, Исландии и Норвегии: "Эти системы находятся в Европе. Лучше иметь системы противовоздушной обороны в Украине, чем в странах НАТО".

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Детали: По ее словам, для Украины "нужно еще пять или шесть систем Patriot".

Датский премьер также заявила о потребности Украины в боеприпасах, подчеркнув, что "украинцам нужно больше".

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