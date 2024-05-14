Нам нужно еще 5-6 Patriot для Украины − премьер-министр Дании
Вторник, 14 мая 2024, 09:41
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые есть у европейских стран, сейчас лучше всего держать в Украине, и призвала передать эти системы Киеву.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Прямая речь Фредериксен на пресс-конференции с лидерами Швеции, Германии, Финляндии, Исландии и Норвегии: "Эти системы находятся в Европе. Лучше иметь системы противовоздушной обороны в Украине, чем в странах НАТО".
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Детали: По ее словам, для Украины "нужно еще пять или шесть систем Patriot".
Датский премьер также заявила о потребности Украины в боеприпасах, подчеркнув, что "украинцам нужно больше".
Предыстория:
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- После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву больше необходимых систем ПВО.
- Германия пообещала предоставить дополнительную батарею Patriot, а Испания заявила, что поставит зенитные ракеты к этим ЗРК. По словам министра обороны Маргариты Роблес, Украина уже получила эти ракеты.
- Также, по данным СМИ, немецкое правительство убеждает США поставить Украине по крайней мере еще один комплекс Patriot.