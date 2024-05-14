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Зеленський на зустрічі з Блінкеном: Харкову та області потрібні два Patriot

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 12:02
Зеленський на зустрічі з Блінкеном: Харкову та області потрібні два Patriot
Ілюстративне фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном наголосив, що для захисту Харкова і області необхідно два додаткові зенітно-ракетні комплекси Patriot. 

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Зеленський вказав, що протиповітряна оборона – "це найбільший дефіцит для нас і найбільша проблема".

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"Наразі ми дуже потребуємо двох Patriot для Харкова й області, оскільки люди там перебувають під атаками і вони дуже непокояться через це", – зазначив він.

Своєю чергою Блінкен вказав, що наразі Україна переживає "важкі часи", але узгоджена у США допомога "зараз перебуває в дорозі", а деякі засоби для оборони ще будуть доставлені.

Держсекретар США переконаний, що ця допомога матиме вирішальне значення для боротьби України проти російської агресії, що триває.

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"І ми рішуче налаштовані, як і багато інших партнерів України, щоб переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою", – підкреслив він.

Нагадаємо: Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. В ході візиту у нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У Білому домі розповіли, що працюють із союзниками над тим, щоб поставити Україні більше батарей Patriot.

Теми: ЗеленськийСШАзброя
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