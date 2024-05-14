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Зеленский на встрече с Блинкеном: Харькову и области нужны два Patriot

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 14 мая 2024, 12:02
Зеленский на встрече с Блинкеном: Харькову и области нужны два Patriot
Иллюстративное фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что для защиты Харькова и области необходимо два дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot. 

Источник: "Европейская правда"

Детали: Зеленский указал, что противовоздушная оборона – "это самый большой дефицит для нас и самая большая проблема".

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"Сейчас мы очень нуждаемся в двух Patriot для Харькова и области, поскольку люди там находятся под атаками и они очень беспокоятся из-за этого", – отметил он.

В свою очередь Блинкен указал, что сейчас Украина переживает "тяжелые времена", но согласованная в США помощь "сейчас находится в пути", а некоторые средства для обороны еще будут доставлены.

Госсекретарь США убежден, что эта помощь будет иметь решающее значение для борьбы Украины против продолжающейся российской агрессии.

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"И мы решительно настроены, как и многие другие партнеры Украины, чтобы убедиться, что вы добьетесь успеха на поле боя", – подчеркнул он.

Напомним: Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину. В ходе визита у него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В Белом доме рассказали, что работают с союзниками над тем, чтобы поставить Украине больше батарей Patriot.

Темы: ЗеленскийСШАоружие
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