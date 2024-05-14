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Британська розвідка розповіла, чому Росія розпочала наступ на Харківщині 

Ірина Кутєлєва, Анастасія ПроцВівторок, 14 травня 2024, 12:28
Британська розвідка розповіла, чому Росія розпочала наступ на Харківщині 
фото: Генштаб ЗСУ

Розвідка Великої Британії проаналізувала наступальні дії російської армії й розповіла, навіщо РФ атакує Харківську область. 

Джерело: "Європейська правда"  з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії за 14 травня 

Деталі: Як зазначили у відомстві, новостворене північне угрупування російських окупаційних військ взяло під свій контроль кілька сіл у Харківській області, а за прикордонне місто Вовчанськ, яке майже напевно є найближчою метою Росії, зараз тривають бої.

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"Відкриваючи додатковий напрямок для наступу, Росія майже напевно намагається відволікти українські ресурси від інших ділянок лінії фронту і створити загрозу Харкову, другому за величиною місту України", – йдеться в огляді.

При цьому британські аналітики вважають малоймовірним, що Росія наростила достатню бойову міць, щоб захопити місто без залучення своїх додаткових сил в цей регіон.

У Держдепі США раніше заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує.

ВІДЕО ДНЯ

Держсекретар Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що наступ РФ у Харківській області – це "надзвичайно небезпечний момент".

Теми: Велика БританіяРосіярозвідка
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