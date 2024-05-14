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Британская разведка рассказала, почему Россия начала наступление на Харьковщине 

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцВторник, 14 мая 2024, 12:28
Британская разведка рассказала, почему Россия начала наступление на Харьковщине 
фото: Генштаб ВСУ

Разведка Великобритании проанализировала наступательные действия российской армии и рассказала, зачем РФ атакует Харьковскую область. 

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Минобороны Великобритании за 14 мая 

Детали: Разведывательное сообщество Великобритании проанализировало наступательные действия оккупационной армии РФ и рассказало, зачем Россия атакует регион.

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Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 14 мая.

Как отметили в ведомстве, новосозданная северная группировка российских оккупационных войск взяла под свой контроль несколько сел в Харьковской области, а за пограничный город Вовчанск, который почти наверняка является ближайшей целью России, сейчас идут бои.

"Открывая дополнительное направление для наступления, Россия почти наверняка пытается отвлечь украинские ресурсы от других участков линии фронта и создать угрозу Харькову, второму по величине городу Украины", – говорится в обзоре.

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При этом британские аналитики считают маловероятным, что Россия нарастила достаточную боевую мощь, чтобы захватить город без привлечения своих дополнительных сил в этот регион.

В Госдепе США ранее заявили, что российские оккупационные войска будут пытаться продвигаться в Харьковской области, однако серьезных прорывов в этом районе американская сторона не ожидает.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Украина способна удержать линию фронта в Харьковской области.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон считает, что наступление РФ в Харьковской области – это "чрезвычайно опасный момент".

Темы: ВеликобританияРосcияразведка
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