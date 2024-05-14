Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: є загиблий та поранений 

Вранці 14 травня російські військові атакували місто Нікополь, внаслідок чого загинув 45-річний чоловік. Ще один місцевий отримав осколкове поранення.

Джерело: Офіс генерального прокурора

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, вранці 14 травня 2024 року Збройні сили РФ обстріляли з артилерії м. Нікополь".

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ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Деталі: Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік. Осколкове поранення отримав 47-річний місцевий мешканець. Також загарбники пошкодили приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.

ФОТО: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.