Росіяни з артилерії обстріляли Нікополь: є загиблий та поранений
Вівторок, 14 травня 2024, 13:04
Вранці 14 травня російські військові атакували місто Нікополь, внаслідок чого загинув 45-річний чоловік. Ще один місцевий отримав осколкове поранення.
Джерело: Офіс генерального прокурора
Дослівно: "За даними слідства, вранці 14 травня 2024 року Збройні сили РФ обстріляли з артилерії м. Нікополь".
Реклама:
Деталі: Повідомляється, що внаслідок обстрілу загинув 45-річний чоловік. Осколкове поранення отримав 47-річний місцевий мешканець. Також загарбники пошкодили приватні будинки, господарські споруди, лінії електропередач.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.