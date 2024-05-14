Россияне из артиллерии обстреляли Никополь: есть погибший и раненый
Вторник, 14 мая 2024, 13:04
Утром 14 мая российские военные атаковали город Никополь, в результате чего погиб 45-летний мужчина. Еще один местный получил осколочное ранение.
Источник: Офис генерального прокурора
Дословно: "По данным следствия, утром 14 мая 2024 года Вооруженные силы РФ обстреляли из артиллерии г. Никополь".
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Детали: Сообщается, что в результате обстрела погиб 45-летний мужчина. Осколочное ранение получил 47-летний местный житель. Также захватчики повредили частные дома, хозяйственные постройки, линии электропередач.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.