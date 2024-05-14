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У Києві на Либідській вкотре прорвало водогін: дорогу затопило, рух перекрили

Ірина БалачукВівторок, 14 травня 2024, 13:12
У Києві на Либідській вкотре прорвало водогін: дорогу затопило, рух перекрили
Фото та відео Дмитра Ларіна, УП

На вулиці Антоновича, 176 у Голосіївському районі Києва прорвало магістральний водогін − вода залила дорогу поблизу метро "Либідська" і торгового центру Ocean Plаza, рух транспорту перекрито.

Джерело: кореспондент "Української правди" з місця події, КП "Київпастранс" та КМДА в Telegram

Деталі: На дорозі перед ТЦ утворилася велика яма заповнена водою. 

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Фото Дмитра Ларіна, УП

На місце прибули комунальники, які перекрили водогін.

В соцмережах пишуть, що рух транспорту на цій ділянці наразі ускладнений.  

ВІДЕО ДНЯ

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

У КП "Київпастранс" повідомили, що через провал проїжджої частини біля метро "Либідська" затримується рух автобусів № 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 та тролейбусів № 1, 12, 42, 43К, 42Д.

Наразі рух тролейбусів організовано до Деміївської площі. Автобуси рухаються за маршрутом: посадка на зупинці "будинок Музики" − вул. Маккейна − вул. Філатова − бульвар Міхновського, далі по схемі.

У КМДА повідомили, що на вулиці Антоновича прорвало мережу діаметром 800 мм. Це сталося під час проведення гідравлічних випробувань. 

Наразі працівники "Київтеплоенерго" локалізували місце пошкодження. Фахівці аварійно-відновлювальної бригади здійснюють відключення ділянки та обстежують додатково локацію для проведення ремонтних робіт. 

 
Фото КМДА

"Рух транспорту наразі перекрито. Затримується низка маршрутів громадського транспорту. Станція метро "Либідська" працює у звичайному режимі. Перевезення пасажирів забезпечено", − підсумували у КМДА. 

 
Фото КМДА

Як відомо, аварії на тепломережі чи водогоні в цьому місці стаються не вперше. Величезня яма на вулиці Антоновича поблизу Ocean Plаza була у травні 2021 року.

13 січня 2020 року на вулиці Антоновича, 176 в Києві прорвало теплотрасу. Затопило перший поверх Ocean Plaza. Гаряча вода підмила асфальт, на дорозі утворилася дірка, в яку задніми колесами потрапило маршрутне таксі. Тоді постраждали 10 осіб, семеро потрапили до лікарні.

Теми: Київдороги
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