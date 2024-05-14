В Киеве на Лыбедской в очередной раз прорвало водопровод: дорогу затопило, движение перекрыли

На улице Антоновича, 176 в Голосеевском районе Киева прорвало магистральный водопровод − вода залила дорогу возле метро "Лыбедская" и торгового центра Ocean Plаza, движение транспорта перекрыто.

Источник: корреспондент "Украинской правды" с места события, КП "Киевпастранс" и КГГА в Telegram

Детали: На дороге перед ТЦ образовалась большая яма, заполненная водой.

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ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

На место прибыли коммунальщики, которые перекрыли водопровод.

ФОТО ДМИТРИЯ ЛАРИНА, УП

В соцсетях пишут, что движение транспорта на этом участке сейчас затруднено.

На вулиці Антоновича, 176 у Голосіївському районі Києва прорвало магістральний водогін − вода залила дорогу поблизу метро "Либідська" і торгового центру Ocean Plаza. Відео УП pic.twitter.com/MSocy0anUi ВИДЕО ДНЯ May 14, 2024

В КП "Киевпастранс" сообщили, что из-за провала проезжей части возле метро "Лыбедская" задерживается движение автобусов № 2М, 20, 27, 38Д, 52, 60 и троллейбусов № 1, 12, 42, 43К, 42Д.

Сейчас движение троллейбусов организовано до Демеевской площади. Автобусы движутся по маршруту: посадка на остановке "дом Музыки" − ул. Маккейна − ул. Филатова − бульвар Михновского, далее по схеме.

В КГГА сообщили, что на улице Антоновича прорвало сеть диаметром 800 мм. Это произошло во время проведения гидравлических испытаний.

Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" локализовали место повреждения. Специалисты аварийно-восстановительной бригады осуществляют отключение участка и обследуют дополнительно локацию для проведения ремонтных работ.

Фото КГГА

"Движение транспорта сейчас перекрыто. Задерживается ряд маршрутов общественного транспорта. Станция метро "Лыбедская" работает в обычном режиме. Перевозка пассажиров обеспечена", − подытожили в КГГА.

Фото КГГА

Как известно, аварии на теплосети или водопроводе в этом месте происходят не впервые. Огромная яма на улице Антоновича вблизи Ocean Plаza была в мае 2021 года.

13 января 2020 года на Антоновича, 176 в Киеве прорвало теплотрассу. Затопило первый этаж Ocean Plaza. Горячая вода подмыла асфальт, на дороге образовалась дыра, в которую задними колесами попало маршрутное такси. Тогда пострадало 10 человек, семеро попали в больницу.