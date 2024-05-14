Генштаб: На Харківському напрямку росіяни здійснили 8 атак, на фронті 73 боєзіткнень

Станом на 13.00 вівторка на фронті сталося 73 боєзіткнень, зокрема на Харківському напрямку росіяни здійснили 8 атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе. Також окупанти хотіли просунутись у бік Липців та Нескучного – успіху не мали.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: З початку поточної доби відбулося 73 бойових зіткнення. Майже на всіх ділянках фронту тривають бої, найбільша активність окупантів фіксується на Харківському, Краматорському та Покровському напрямках.

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На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке - Слобожанське, Шебекіно (РФ) - Вовчанськ, Борисівка - Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.

На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.

На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.

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На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут - Новий, Бахмут - Кліщіївка, Одрадівка- Кліщіївка, Миколаївка - Біла Гора.

На Покровському напрямку загарбники найбільш активні - з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове.

На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Марʼїнка – Георгієвка та Славне – Новомихайлівка.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.

Придніпровській напрямок - загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат.

На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.