Генштаб: На Харьковском направлении россияне совершили 8 атак, на фронте 73 боестолкновения

По состоянию на 13.00 вторника на фронте произошло 73 боестолкновений, в частности на Харьковском направлении россияне совершили 8 атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое. Также оккупанты хотели продвинуться в сторону Липцев и Нескучного - успеха не имели.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: С начала текущих суток произошло 73 боевых столкновения. Почти на всех участках фронта продолжаются бои, наибольшая активность оккупантов фиксируется на Харьковском, Краматорском и Покровском направлениях.

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На Харьковском направлении враг совершил 8 атак на направлениях Глубокое - Слобожанское, Шебекино (РФ) - Волчанск, Борисовка - Веселое, а также безуспешно пытался продвинуться в сторону Липцы и Нескучного.

На Купянском направлении с начала суток произошло 6 боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Стельмаховки и Мясожаровки.

На Лиманском направлении зафиксировано 1 боевое столкновение неподалеку Ивановки.

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На Краматорском направлении количество вражеских атак возросло до 8. В частности, они зафиксированы на направлениях Бахмут - Новый, Бахмут - Клищеевка, Одрадовка- Клищеевка, Николаевка - Белая Гора.

На Покровском направлении захватчики наиболее активны - с начала этих суток провели 24 атаки, в частности, в районах населенных пунктов Новоалександровка, Калиновое, Евгеновка и Нетайлово.

На Кураховском направлении Силы обороны успешно отбили 6 атак противника. Враг действовал на направлениях Марьинка - Георгиевка и Славное - Новомихайловка.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов у Старомайорского в Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

Приднепровское направление - захватчики 3 раза атаковали вблизи Крынок. Враг понес потери.

На Северском, Торецком, Времовском и Гуляйпольском направлениях обстановка осталась без изменений.