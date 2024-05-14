Генштаб запевняє, що на Харківщині в 2024 році встановили десятки тисяч мін

Генеральний штаб Збройних сил України запевняють, що обладнання фортифікацій та мінування на Харківщині здійснюється постійно.

Джерело: Генштаб ЗСУ у соцмережах

Деталі: У ГШ зазначають, що підрозділи інженерних військ Збройних сил України постійно проводять роботу щодо підвищення живучості військ (сил) шляхом виконання заходів інженерного обладнання оборонних рубежів по всій лінії бойового зіткнення, що в свою чергу включає виконання заходів з фортифікаційного обладнання та нарощення системи інженерних загороджень (мінно-вибухових та невибухових).

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За твердженням Генштабу, лише в Харківській області за 2024 рік інженерно-саперні підрозділи Сил підтримки встановили десятки тисяч мін.

Дослівно: "Заходи з фортифікаційного обладнання - це постійний процес, лінія оборони потребує постійного утримання, вдосконалення та відновлення. Безпосередньо на підрозділи інженерних військ Командування сил підтримки ЗС України, покладено завдання щодо обладнання другого оборонного рубежу та надання допомоги загальновійськовим підрозділам ЗС України щодо обладнання першого оборонного рубежу на окремих ділянках фронту".