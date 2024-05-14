Генштаб уверяет, что на Харьковщине в 2024 году установили десятки тысяч мин

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины уверяют, что оборудование фортификаций и минирование на Харьковщине осуществляется постоянно.

Источник: Генштаб ВСУ в соцсетях

Детали: В ГШ отмечают, что подразделения инженерных войск Вооруженных сил Украины постоянно проводят работу по повышению живучести войск (сил) путем выполнения мероприятий инженерного оборудования оборонительных рубежей по всей линии боевого соприкосновения, что в свою очередь включает выполнение мероприятий по фортификационному оборудованию и наращиванию системы инженерных заграждений (минно-взрывных и невзрывных).

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По утверждению Генштаба, только в Харьковской области за 2024 год инженерно-саперные подразделения Сил поддержки установили десятки тысяч мин.

Дословно: "Мероприятия по фортификационному оборудованию - это постоянный процесс, линия обороны требует постоянного содержания, совершенствования и восстановления. Непосредственно на подразделения инженерных войск Командования сил поддержки ВС Украины, возложена задача по оборудованию второго оборонительного рубежа и оказания помощи общевойсковым подразделениям ВС Украины по оборудованию первого оборонительного рубежа на отдельных участках фронта".