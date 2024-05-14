Росіяни вдарили по житлових висотках у центрі Харкова: серед поранених – 3 дітей

Вдень 14 травня російські окупаційні війська завдали ударів по житловій забудові центральної частини Харкова, за даними Міністерства внутрішніх справ, щонайменше 18 людей постраждали, серед них троє - діти.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов

Пряма мова Синєгубова: "Ворог завдав кілька ударів, в тому числі по житловій забудові центральної частини Харкова.



Загроза повторних пусків залишається!"

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Пряма мова Терехова: "Відомо про удар по житловій висотці у центрі міста".

Деталі: Повітряні сили попереджали про пуски російських керованих авіаційних бомб на Харківщину.

Оновлено: Терехов уточнив, що було влучання у 10-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Без пожежі. Відповідні служби здійснюють поквартирний обхід і проводять пошук можливих постраждалих.

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На місці іншого прильота є влучання по гаражах - приблизно 10 з них горять. Пошкоджено багатоповерхівку.

На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

За даними очільника МВС Ігоря Клименка, загалом по місту внаслідок ворожого обстрілу 14 травня пошкоджено багатоквартирні будинки. Всього постраждало 16 осіб, серед них - 3 дитини.

Екстрені служби працюють на місцях ударів.

Також міністр внутрішніх справ вкотре наголосив на важливості дотримання правила поведінки при повітряній тривозі.

Пізніше Державна служба надзвичайних ситуацій України показала фото з місця російських ракетних та авіабомбових ударів по житлових кварталах у різних районах Харкова 14 травня.

Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 18. Поранення дістала 12-річна дівчинка — вона у середньому стані. А також 61-річна жінка та 73-річний чоловік — у легкому.