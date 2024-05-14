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Россияне ударили по жилым высоткам в центре Харькова: среди раненых – 3 детей

Валентина РоманенкоВторник, 14 мая 2024, 16:49
Россияне ударили по жилым высоткам в центре Харькова: среди раненых – 3 детей
фото МВД

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова, по данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере 16 человек пострадали, среди них трое - дети.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

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Прямая речь Терехова: "Известно об ударе по жилой высотке в центре города".

Детали: Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.

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Обновлено: Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.

На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По данным главы МВД Игоря Клименко, в целом по городу в результате вражеского обстрела 14 мая повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них - 3 ребенка.

Экстренные службы работают на местах ударов.

Также министр внутренних дел в очередной раз подчеркнул важность соблюдения правила поведения при воздушной тревоге.

Позже Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины показала фото с места российских ракетных и авиабомбовых ударов по жилым кварталам в разных районах Харькова 14 мая.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 18. Ранения получила 12-летняя девочка - она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина в легком.

Темы: Харьковвойна
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