Россияне ударили по жилым высоткам в центре Харькова: среди раненых – 3 детей

Днем 14 мая российские оккупационные войска нанесли удары по жилой застройке центральной части Харькова, по данным Министерства внутренних дел, по меньшей мере 16 человек пострадали, среди них трое - дети.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов

Прямая речь Синегубова: "Враг нанес несколько ударов, в том числе по жилой застройке центральной части Харькова.

Реклама:

Угроза повторных пусков остается!"

Прямая речь Терехова: "Известно об ударе по жилой высотке в центре города".

Детали: Воздушные силы предупреждали о пусках российских управляемых авиационных бомб по Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено: Терехов уточнил, что было попадание в 10-й этаж многоквартирного жилого дома. Без пожара. Соответствующие службы осуществляют поквартирный обход и проводят поиск возможных пострадавших.

На месте другого прилета есть попадания по гаражам - примерно 10 из них горят. Повреждена многоэтажка.

На месте работают все соответствующие службы и волонтеры.

По данным главы МВД Игоря Клименко, в целом по городу в результате вражеского обстрела 14 мая повреждены многоквартирные дома. Всего пострадали 16 человек, среди них - 3 ребенка.

Экстренные службы работают на местах ударов.

Также министр внутренних дел в очередной раз подчеркнул важность соблюдения правила поведения при воздушной тревоге.

Позже Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины показала фото с места российских ракетных и авиабомбовых ударов по жилым кварталам в разных районах Харькова 14 мая.

Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 18. Ранения получила 12-летняя девочка - она в среднем состоянии. А также 61-летняя женщина и 73-летний мужчина в легком.