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Міністр оборони Естонії заявив, що про відправлення військ в Україну не йдеться

Іванна Костіна, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 17:25
Міністр оборони Естонії заявив, що про відправлення військ в Україну не йдеться
Ханно Певкур. фото: Getty Images

Голова Міноборони Естонії Ханно Певкур спростував інформацію, яка з'вилася раніше, що в країні нібито "серйозно обговорюють" відправку своїх військ до України.

Джерело: Певкур в інтерв’ю естонському мовнику ERR, пише "Європейська правда"

Деталі: Американське видання Breaking Defense написало в понеділок, посилаючись на радника президента Алара Каріса з питань безпеки Мадіса Ролла, що уряд Естонії серйозно обговорює можливість відправки солдатів в Україну.

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Мадіс Ролл заявив в інтерв'ю виданню, що уряд наразі аналізує можливість відправки солдатів в Україну, додавши, що було б бажано зробити це в рамках ширшої місії НАТО.

За словами міністра оборони Певкура, в уряді не було конкретної дискусії про відправку військовослужбовців в Україну.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю розглянути, чи може Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея обговорювалася в різних дискусіях, але вона не знайшла розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння того, що це дає", – сказав Певкур в інтерв'ю ERR.

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"Я думаю, що думку Мадіса Ролла, можливо, було занадто сміливо інтерпретовано. Безумовно, немає ніякої власної ініціативи Естонії, і Естонія, безумовно, не збирається нічого робити наодинці", – додав Певкур.

За словами Певкура, пріоритетом зараз є передача боєприпасів в Україну та проведення тренувань в інших країнах.

"Перш за все, важливо відправити боєприпаси та інше спорядження в Україну. Також ми можемо проводити навчання у Польщі, яка знаходиться дуже близько до України", – сказав Певкур.

Мадіс Ролл сказав ERR, що він не говорив жодному журналісту про те, що уряд Естонії наразі розглядає рішення про відправку підрозділів в Україну.

"Моє повідомлення полягає в тому, що Естонія не виключила жодного варіанту допомоги Україні, всі варіанти допомоги Україні все ще обговорюються. Ані ми, ані наші союзники не повинні мати обмежень щодо допомоги Україні. Тому само собою зрозуміло, що ми і союзники аналізуємо різні сценарії", – сказав Ролл.

Прем'єрка Кая Каллас у березні відмовилася гарантувати, що естонські Сили оборони не будуть направлені в Україну. А заступниця міністра закордонних справ Естонії Кюлліке Сілласте-Еллінг закликала НАТО бути відкритішим до цієї ідеї.

Нагадаємо: Наприкінці лютого після зустрічі в Парижі президентів та голів урядів близько двох десятків держав Європи Емманюель Макрон визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська. 

Читайте також: Урок лідерства від Франції: як Макрон просуває ідею відправити війська в Україну

Теми: ЕстоніяУкраїнаЗбройні силивійна
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