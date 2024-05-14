Министр обороны Эстонии заявил, что об отправке войск в Украину речь не идет

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур опроверг появившуюся ранее информацию, что в стране якобы "серьезно обсуждают" отправку своих войск в Украину.

Источник: Певкур в интервью эстонскому вещателю ERR, пишет "Европейская правда"

Детали: Американское издание Breaking Defense написало в понедельник, ссылаясь на советника президента Алара Кариса по вопросам безопасности Мадиса Ролла, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки солдат в Украину.

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Мадис Ролл заявил в интервью изданию, что правительство в настоящее время анализирует возможность отправки солдат в Украину, добавив, что было бы желательно сделать это в рамках более широкой миссии НАТО.

По словам министра обороны Певкура, в правительстве не было конкретной дискуссии об отправке военнослужащих в Украину.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей рассмотреть, может ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея обсуждалась в различных дискуссиях, но она не нашла развития, потому что пока среди союзников нет четкого понимания того, что это дает", – сказал Певкур в интервью ERR.

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"Я думаю, что мнение Мадиса Ролла, возможно, было слишком смело интерпретировано. Безусловно, нет никакой собственной инициативы Эстонии, и Эстония, безусловно, не собирается ничего делать в одиночку", – добавил Певкур.

По словам Певкура, приоритетом сейчас является передача боеприпасов в Украину и проведение тренировок в других странах.

"Прежде всего, важно отправить боеприпасы и другое снаряжение в Украину. Также мы можем проводить учения в Польше, которая находится очень близко к Украине", – сказал Певкур.

Мадис Ролл сказал ERR, что он не говорил ни одному журналисту о том, что правительство Эстонии сейчас рассматривает решение об отправке подразделений в Украину.

"Мое сообщение заключается в том, что Эстония не исключила ни одного варианта помощи Украине, все варианты помощи Украине все еще обсуждаются. Ни мы, ни наши союзники не должны иметь ограничений по помощи Украине. Поэтому само собой разумеется, что мы и союзники анализируем различные сценарии", – сказал Ролл.

Премьер Кая Каллас в марте отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину. А заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг призвала НАТО быть более открытым к этой идее.

Напомним: В конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

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