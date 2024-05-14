Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Министр обороны Эстонии заявил, что об отправке войск в Украину речь не идет

Иванна Костина, Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 17:25
Министр обороны Эстонии заявил, что об отправке войск в Украину речь не идет
Ханно Певкур. фото: Getty Images

Глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур опроверг появившуюся ранее информацию, что в стране якобы "серьезно обсуждают" отправку своих войск в Украину.

Источник: Певкур в интервью эстонскому вещателю ERR, пишет "Европейская правда"

Детали: Американское издание Breaking Defense написало в понедельник, ссылаясь на советника президента Алара Кариса по вопросам безопасности Мадиса Ролла, что правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки солдат в Украину.

Реклама:

Мадис Ролл заявил в интервью изданию, что правительство в настоящее время анализирует возможность отправки солдат в Украину, добавив, что было бы желательно сделать это в рамках более широкой миссии НАТО.

По словам министра обороны Певкура, в правительстве не было конкретной дискуссии об отправке военнослужащих в Украину.

"Здесь нет ничего нового. Когда Франция выступила с идеей рассмотреть, может ли Европа и союзники сделать что-то большее, эта идея обсуждалась в различных дискуссиях, но она не нашла развития, потому что пока среди союзников нет четкого понимания того, что это дает", – сказал Певкур в интервью ERR.

ВИДЕО ДНЯ

"Я думаю, что мнение Мадиса Ролла, возможно, было слишком смело интерпретировано. Безусловно, нет никакой собственной инициативы Эстонии, и Эстония, безусловно, не собирается ничего делать в одиночку", – добавил Певкур.

По словам Певкура, приоритетом сейчас является передача боеприпасов в Украину и проведение тренировок в других странах.

"Прежде всего, важно отправить боеприпасы и другое снаряжение в Украину. Также мы можем проводить учения в Польше, которая находится очень близко к Украине", – сказал Певкур.

Мадис Ролл сказал ERR, что он не говорил ни одному журналисту о том, что правительство Эстонии сейчас рассматривает решение об отправке подразделений в Украину.

"Мое сообщение заключается в том, что Эстония не исключила ни одного варианта помощи Украине, все варианты помощи Украине все еще обсуждаются. Ни мы, ни наши союзники не должны иметь ограничений по помощи Украине. Поэтому само собой разумеется, что мы и союзники анализируем различные сценарии", – сказал Ролл.

Премьер Кая Каллас в марте отказалась гарантировать, что эстонские Силы обороны не будут направлены в Украину. А заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг призвала НАТО быть более открытым к этой идее.

Напомним: В конце февраля после встречи в Париже президентов и глав правительств около двух десятков государств Европы Эмманюэль Макрон признал, что предложил государствам Запада отправить в Украину свои войска.

Читайте также: Урок лидерства от Франции: как Макрон продвигает идею отправить войска в Украину.

Темы: ЭстонияУкраинаВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Эстония
Эстония всерьез размышляет над отправкой войск в Украину - советник президента
Зеленский обсудил с премьером Эстонии завершение работы над соглашением по безопасности
Чехия и Эстония подтвердили, что не придут на "инаугурацию" Путина
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: