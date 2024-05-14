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Зеленський 17 травня відвідає Іспанію

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 14 травня 2024, 17:48
Зеленський 17 травня відвідає Іспанію

Президент України Володимир Зеленський здійснить візит до Іспанії у п'ятницю, 17 травня, і буде прийнятий королем Феліпе VI.

Джерело: цю інформацію 14 травня підтвердив королівський дім Іспанії, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Europa Press

Деталі: Іспанський королівський дім повідомив лише про прийняття Зеленського Феліпе VI в Королівському палаці. Офіційно невідомо, чи матиме український президент інші зустрічі в Іспанії.

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Водночас напередодні газета El País заявила, що глава держави зустрінеться з очільником уряду Іспанії Педро Санчесом і підпише нову двосторонню угоду про безпеку.

Зазначимо, що йдеться про перший двосторонній візит Зеленського до Іспанії.

Минулого тижня повідомляли про телефонну розмову Зеленського і Санчеса, у якій вони обговорили завершення переговорів щодо безпекової угоди.

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Наразі Україна підписала двосторонні безпекові угоди з дев'ятьма країнами, останньою з них стала Латвія. Також очікується підписання угоди з Норвегією.

Теми: ЗеленськийІспанія
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