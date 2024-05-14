Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский 17 мая посетит Испанию

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 14 мая 2024, 17:48
Зеленский 17 мая посетит Испанию

Президент Украины Владимир Зеленский совершит визит в Испанию в пятницу, 17 мая, и будет принят королем Фелипе VI.

Источник: эту информацию 14 мая подтвердил королевский дом Испании, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Europa Press

Детали: Испанский королевский дом сообщил лишь о принятии Зеленского Фелипе VI в Королевском дворце. Официально неизвестно, будет ли украинский президент иметь другие встречи в Испании.

Реклама:

В то же время накануне газета El País заявила, что глава государства встретится с главой правительства Испании Педро Санчесом и подпишет новое двустороннее соглашение о безопасности.

Отметим, что речь идет о первом двустороннем визите Зеленского в Испанию.

На прошлой неделе сообщалось о телефонном разговоре Зеленского и Санчеса, в котором они обсудили завершение переговоров по соглашению по безопасности.

ВИДЕО ДНЯ

Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия. Также ожидается подписание соглашения с Норвегией.

Темы: ЗеленскийИспания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:38РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 16 раненых

Дроны СБУ ночью зажигали на аэродроме и НПЗ в Краснодарском крае РФ – источник

Ночью был уничтожен российский тральщик "Ковровец"

Силы ПВО сбили все 37 российских "Шахедов" над Украиной

Россияне ставят цель захватить Часов Яр и Волчанск – ISW

фото, видеоУсик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Все новости...
Зеленский
Президент Португалии объяснил ситуацию с визитом Зеленского
Зеленский рассказал премьеру Португалии о ситуации на фронте в Украине
Американская разведка заявила, что Россия усилила кампанию по дезинформации против Зеленского
Последние новости
17:21
В Минэнерго планирует экономить 6 млрд кВт ч ежегодно благодаря "умным сетям"
17:12
Зеленский призвал мир помочь Харькову: Два Patriot принципиально изменят ситуацию
16:58
Под Будапештом в столкновении судов на Дунае погибли по меньшей мере 2 человека
16:52
фото, обновлено от 12:38РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 16 раненых
16:22
Депутат Мезенцева вышла за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко
16:20
Вертолет с президентом Ирана попал в аварию – СМИ
16:10
фотоВ Южной Корее состоялись необычные соревнования: участники 1,5 часа сидели неподвижно
15:58
РФ арестовала активов европейских банков еще на более €700 млн
15:52
"Любимое место харьковчан": мэр сообщил о новых обстрелах центра города
15:40
Министр обороны Британии: За май Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО
Все новости...
Реклама:
Реклама: