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В МВС Росії поскаржилися на брак 150 тисяч поліцейських

Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 17:50
В МВС Росії поскаржилися на брак 150 тисяч поліцейських
фото: Коммерсантъ

В.о. глави МВС РФ Володимир Колокольцев заявив, що Росії не вистачає 152 тисяч поліцейських, а його відомство слабко фінансується.

Джерело: Колокольцев під час виступу в Раді Федерації, пише "Новая газета"

Пряма мова: "Робимо все, що можемо. Але скажу, що ми не можемо зробити. Не можемо надрукувати грошей і збільшити заробітну плату... Ситуація погіршилася. На сьогоднішній день у нас недокомплект 152 тисячі по країні".

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Деталі: За його словами, це приблизно 20% від особового складу штату поліції. А в Москві дефіцит дільничних становить 75%.

"Новая газета" нагадує, що з дефіцитом охочих працювати стикаються й інші відомства Росії: спікер Держдуми В'ячеслав Володін нещодавно назвав масштаби дефіциту лікарів - 30 тисяч.

При цьому кандидат на посаду першого віце-прем'єра Денис Мантуров розповідав, виступаючи в Держдумі, що влада залучила на підприємства оборонно-промислового комплексу понад 500 тисяч нових працівників за останні півтора року.

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Теми: РосіяполіціяМВС
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