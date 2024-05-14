В МВД России пожаловались на нехватку 150 тысяч полицейских

И.о. главы МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что России не хватает 152 тысяч полицейских, а его ведомство слабо финансируется.

Источник: Колокольцев во время выступления в Совете Федерации, пишет "Новая газета"

Прямая речь: "Делаем всё, что можем. Но скажу, что мы не можем сделать. Не можем напечатать денег и увеличить заработную плату... Ситуация усугубилась. На сегодняшний день у нас недокомплект 152 тысячи по стране".

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Детали: По его словам, это примерно 20% от личного состава штата полиции. А в Москве дефицит участковых составляет 75%.

"Новая газета" напоминает, что с дефицитом желающих работать сталкиваются и другие ведомства России: спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно назвал масштабы дефицита врачей — 30 тысяч.

При этом кандидат на должность первого вице-премьера Денис Мантуров рассказывал, выступая в Госдуме, что власти привлекли на предприятия оборонно-промышленного комплекса более 500 тысяч новых работников за последние полтора года.