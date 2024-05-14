Погрози журналістам "Української правди": розпочато розслідування
Столичні правоохоронці розслідуватимуть факти погроз на адресу журналістів видання "Українська правда".
Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"
Пряма мова: "За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.
Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 171 КК України – вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та ч.1 ст. 345-1 КК України - погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності".
Деталі: Максимець додала, що досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції, а розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.
Що передувало: 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчувався словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".
Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.
13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам нашого видання надійшли листи з погрозами.