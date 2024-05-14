Погрози журналістам "Української правди": розпочато розслідування

Столичні правоохоронці розслідуватимуть факти погроз на адресу журналістів видання "Українська правда".

Джерело: речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

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Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 171 КК України – вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та ч.1 ст. 345-1 КК України - погроза вбивством, насильством щодо журналіста у зв’язку із здійсненням законної професійної діяльності".

Деталі: Максимець додала, що досудове розслідування проводять слідчі Шевченківського управління поліції, а розслідування перебуває на контролі органів прокуратури.

Що передувало: 10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань УП Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавного розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчувався словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

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Журналіст почав отримувати десятки дзвінків з невідомих номерів та смс з кодами авторизації з банківських та кредитних установ.

13 травня на електронні пошти мінімум 10 співробітникам нашого видання надійшли листи з погрозами.

"Українська правда" зробила відкриту заяву.