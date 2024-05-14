Угрозы журналистам "Украинской правды": начато расследование

Столичные правоохранители будут расследовать факты угроз в адрес журналистов издания "Украинская правда".

Источник: спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева начато уголовное производство по заявлению журналистов издания "Украинская правда" о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности.

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Досудебное расследование проводится по ч.2 ст. 171 УК Украины - влияние на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и ч.1 ст. 345-1 УК Украины - угроза убийством, насилием в отношении журналиста в связи с осуществлением законной профессиональной деятельности".

Детали: Максимец добавила, что досудебное расследование проводят следователи Шевченковского управления полиции, а расследование находится на контроле органов прокуратуры.

Что предшествовало: 10 мая в одном из мессенджеров руководитель отдела расследований УП Михаил Ткач получил сообщение от адресата, который представился Александром Слобоженко (героем недавнего расследования "Непригодные"), с предложением "заключить мировую" за денежное вознаграждение. Текст сообщения заканчивался словами "Не советую тянуть с ответом. Воевать я тоже умею".

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Журналист начал получать десятки звонков с неизвестных номеров и смс с кодами авторизации из банковских и кредитных учреждений.

13 мая на электронные почты минимум 10 сотрудникам нашего издания поступили письма с угрозами.

"Украинская правда" выступила с открытым заявлением.