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Окупант застрелив упритул жителя Вовчанської громади, ще одна людина зникла – прокуратура

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 18:15
Окупант застрелив упритул жителя Вовчанської громади, ще одна людина зникла – прокуратура
Ілюстративне фото російського військового - Getty Images

Харківська обласна прокуратура повідомляє, що 14 травня у селі Стариця Вовчанської громади російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого мешканця. Також під час збройного нападу зник ще один чоловік.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, у с. Стариця Вовчанської громади 14 травня 2024 року російський військовослужбовець впритул застрелив місцевого 46-річного мешканця.

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Також відомо, що 14 травня під час озброєного нападу окупантів зник мирний житель. Його місцеперебування наразі невідомо. На теперішній час правоохоронці розглядають декілька версій: незаконне позбавлення волі цивільного російськими військовослужбовцями або його вбивство".

Деталі: Прокурори повідомляють, що у населеному пункті тривають бойові дії.

Теми: Харківська областьвбивствопрокуратура
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