Оккупант застрелил в упор жителя Волчанской громады, еще один человек исчез – прокуратура

Харьковская областная прокуратура сообщает, что 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военнослужащий в упор застрелил местного жителя. Также во время вооруженного нападения скрылся еще один человек.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, в с. Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя".

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Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство".

Детали: Прокуроры сообщают, что в населенном пункте продолжаются боевые действия.