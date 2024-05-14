Оккупант застрелил в упор жителя Волчанской громады, еще один человек исчез – прокуратура
Харьковская областная прокуратура сообщает, что 14 мая в селе Старица Волчанской общины российский военнослужащий в упор застрелил местного жителя. Также во время вооруженного нападения скрылся еще один человек.
Источник: Харьковская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, в с. Старица Волчанской общины 14 мая 2024 года российский военнослужащий в упор застрелил местного 46-летнего жителя".
Также известно, что 14 мая во время вооруженного нападения окупантов исчез мирный житель. Его местонахождение пока неизвестно. В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий: незаконное лишение свободы гражданского российскими военнослужащими или его убийство".
Детали: Прокуроры сообщают, что в населенном пункте продолжаются боевые действия.