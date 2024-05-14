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Зеленський: Головком Сирський працює на ключових місцях боїв

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 20:08
Зеленський: Головком Сирський працює на ключових місцях боїв
Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський 14 травня повідомив, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі працює в районах бойових дій.

Джерело: звернення Зеленського 14 травня

Пряма мова: "Сьогодні день дав нам більше можливостей. Перше – Головком Олександр Сирський – він доповів щодо ситуації в районах бойових дій. Донеччина, Харківщина – там, де зараз найважче. Він перебуває якраз у ключових місцях боїв – працює з бригадами, на бойових позиціях. Іще поки рано робити висновки, але ситуація контрольована.

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Наші воїни – вони знищують окупанта, який намагається просуватися: усе досить напружено. Але ми посилили напрямки, зокрема харківські. Зараз багато воїнів – саме харків’ян – стали на захист Харківщини. Вони роблять свою справу, і я дякую кожному за ефективність".

Деталі: Крім того, глава держави повідомляє, що говорив із президентом Республіки Корея щодо її участі в Саміті миру. Вона прийняла запрошення на Саміт.

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Пряма мова: "Ми обговорили також наші двосторонні відносини та допомогу для України, зокрема в тих сферах, де ми вже маємо результати. І протягом перших тижнів нашого марафону підготовки Саміту миру я особисто запросив уже майже 30 лідерів – маємо багато підтверджень саме участі лідерів з різних регіонів, із різних частин світу. І це важливо – важливо зберігати консолідацію світу заради справедливого миру. Коли це спрацює для України, це зможе спрацювати для будь-якої країни, яка зазнає агресії".

Теми: Зеленськийвійна
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