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Зеленский: Главком Сырский работает на ключевых местах боев

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 20:08
Зеленский: Главком Сырский работает на ключевых местах боев
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский 14 мая сообщил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работает в районах боевых действий.

Источник: обращение Зеленского 14 мая

Прямая речь: "Сегодня день дал нам больше возможностей. Первое – Главком Александр Сырский – он доложил о ситуации в районах боевых действий. Донетчина, Харьковщина – там, где сейчас тяжелее всего. Он находится как раз в ключевых местах боев – работает с бригадами, на боевых позициях. Еще пока рано делать выводы, но ситуация контролируема.

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Наши воины – они уничтожают кафира, который пытается продвигаться: все достаточно напряженно. Но мы усилили направления, в частности, харьковские. Сейчас многие воины – именно харьковчане – стали на защиту Харьковщины. Они делают свое дело, и я благодарю каждого за эффективность".

Детали: Кроме того, глава государства сообщает, что говорил с президентом Республики Корея по поводу ее участия в Саммите мира. Она приняла приглашение на Саммит.

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Прямая речь: "Мы обсудили также наши двусторонние отношения и помощь для Украины, в частности в тех сферах, где мы уже имеем результаты. И в течение первых недель нашего марафона подготовки Саммита мира я лично пригласил уже почти 30 лидеров - много подтверждений именно участия лидеров из разных регионов, из разных частей мира. И это важно – важно сохранять консолидацию мира ради справедливого мира.

Темы: Зеленскийвойна
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