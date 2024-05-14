Відповідальний за свободу слова в Раді Юрчишин: Погрози в бік УП – це кримінал

Голова комітету свободи слова і депутат Верховної Ради Ярослав Юрчишин офіційно звернувся до правоохоронних органів щодо тиску на журналіста "Української правди" Михайла Ткача і на редакцію в цілому.

Джерело: Юрчишин у соцмережах

Деталі: Керівник журналістських розслідувань УП Михайло Ткач випустив розслідування "Непридатні" про групу молодиків, які регулярно відпочивають за межами України і якимось чином виїжджають з країни, хоча є вйськовозобов'язаними.

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Останніми днями на Михайла намагаються тиснути. Людина, яка підписалася ім'ям героя розслідування Олександра Cлобоженка, написала Ткачу листа з пропозицією "укласти мирову". Також було кілька спроб потрапити в аккаунт банку журналіста. Крім того, на електронні пошти співробітників УП прийшли повідомлення з погрозами. "Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни…" – пише автор листа.

"Українська правда" зробила відкриту заяву з цього приводу.

Пряма мова Юрчишина: "Я вважаю, що такі дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбачені частиною другою статті 171 Кримінального кодексу (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю).

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Офіційно звертаюся до Національна поліція України та Офіс Генерального прокурора розслідувати інцидент та направляю відповідні заяви".

Що передувало: Прокуратура Києва уже розпочала кримінальне провадження за заявою журналістів видання "Українська правда" про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності.

Розслідування Михайла Ткача "Непридатні" можна подивитись тут: