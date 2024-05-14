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Ответственный за свободу слова в Раде Юрчишин: Угрозы в сторону УП – это криминал

Евгений КизиловВторник, 14 мая 2024, 20:17
Ответственный за свободу слова в Раде Юрчишин: Угрозы в сторону УП – это криминал
ярослав юрчишин. фото: его страница facebook

Председатель комитета свободы слова и депутат Верховной Рады Ярослав Юрчишин официально обратился в правоохранительные органы относительно давления на журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача и на редакцию в целом.

Источник: Юрчишин в соцсетях

Детали: Руководитель журналистских расследований УП Михаил Ткач выпустил расследование "Непригодные" о группе молодых людей, которые регулярно отдыхают за пределами Украины и каким-то образом выезжают из страны, хотя являются военнообязанными.

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В последние дни на Михаила пытаются давить. Человек, который подписался именем героя расследования Александра Слобоженко, написал Ткачу письмо с предложением "заключить мировую". Также было несколько попыток попасть в аккаунт банка журналиста. Кроме того, на электронные почты сотрудников УП пришли сообщения с угрозами. "Иногда умение вовремя закрыть рот спасает жизни..." - пишет автор письма.

"Украинская правда" сделала открытое заявление по этому поводу.

Прямая речь Юрчишина: "Я считаю, что такие действия имеют признаки уголовного преступления, предусмотренные частью второй статьи 171 Уголовного кодекса (влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследования журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью).

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Официально обращаюсь к Национальной полиции Украины и Офису Генерального прокурора расследовать инцидент и направляю соответствующие заявления".

Что предшествовало: Прокуратура Киева уже начала уголовное производство по заявлению журналистов издания "Украинская правда" о попытках давления, угрозах и препятствовании журналистской деятельности.

Расследование Михаила Ткача "Непригодные" можно посмотреть здесь:

Темы: СМИВерховная Радакриминал
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