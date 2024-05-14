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Блінкен закликав Україну не стати схожою на Росію

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 14 травня 2024, 20:32
Блінкен закликав Україну не стати схожою на Росію
ентоні блінкен. фото: Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Україні потрібно не лише перемогти РФ, а й також здолати корупцію всередині країни, щоб не "стати схожою на Росію".

Джерело: Блінкен у промові в Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського в межах візиту до української столиці 14 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Блінкен закликав владу України до продовження реформ із тим, щоб вони не лише ухвалювались, а й втілювались та мали відчутний вплив на життя людей.

"Це означає викорінення лиха корупції раз і назавжди. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію", – наголосив дерєсекретар.

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Він зокрема підкреслив, що російський правитель Владімір Путін намагається використати корупцію, щоб посіяти розбрат в Україні, й попри помітні досягнення в боротьбі з нею "вісім із десяти українців усе ще вважають, що є закони, писані для еліт і закони для інших".

"Оборона України від корупції має бути такою ж міцною, як і її військова оборона", – додав Блінкен, навівши серед прикладів такої оборони незалежні суди, вільні ЗМІ, антикорупційну інфраструктуру та проведення вільних і чесних виборів.

Під час виступу державний секретар США також розкрив деталі майбутньої двосторонньої угоди про безпеку з Україною.

ВІДЕО ДНЯ

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 14 травня, розпочав свій візит до України. Під час візиту в нього заплановані зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Теми: БлінкенРосіяУкраїнакорупція
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