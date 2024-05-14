Латвія надасть 10 млн євро на чеську ініціативу з закупівлі боєприпасів для України

На закритому засіданні у вівторок уряд Латвії ухвалив рішення про виділення 10 млн євро на закупівлю артилерійських боєприпасів для України, крім того, влітку Україні поставлять чергову партію дронів.

Джерело: прем'єр-міністр Евіка Сіліня і міністр оборони Андріс Спрудс повідомили журналістам після засідання, передає "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi

Деталі: Зазначена сума грошей передбачена на чеську ініціативу щодо постачання артилерійських боєприпасів Україні.

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Спрудс повідомив, що на виділені Латвією гроші передбачається придбати понад 3 тис. великокаліберних 155-міліметрових снарядів.

Говорячи про діяльність очолюваної Латвією і Великою Британією коаліції дронів, Спрудс нагадав, що нещодавно Латвія вже відправила Україні приблизно 100 дронів. На червень заплановано відправлення другої партії, що складається з приблизно 1000 бойових дронів різної потужності. Наразі країни-учасниці коаліції заявили про фінансування в розмірі понад півмільярда євро на закупівлю дронів.

Цього і в наступні два роки Латвія надасть Україні військову підтримку в розмірі 0,25% від внутрішнього валового продукту. Цього року це 112 млн євро, нагадав міністр.

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Раніше президент Чехії Петр Павел повідомив, що перша партія снарядів, закуплених для України у рамках ініціативи Чехії, буде доставлена у червні.

Нагадаємо, в середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.