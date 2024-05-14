Латвия предоставит 10 млн евро на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины

На закрытом заседании во вторник правительство Латвии приняло решение о выделении 10 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины, кроме того, летом Украине поставят очередную партию дронов.

Источник: премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс сообщили журналистам после заседания, передает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi

Детали: Указанная сумма денег предусмотрена на чешскую инициативу по поставке артиллерийских боеприпасов Украине.

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Спрудс сообщил, что на выделенные Латвией деньги предполагается приобрести более 3 тыс. крупнокалиберных 155-миллиметровых снарядов.

Говоря о деятельности возглавляемой Латвией и Великобританией коалиции дронов, Спрудс напомнил, что недавно Латвия уже отправила Украине около 100 дронов. На июнь запланирована отправка второй партии, состоящей из примерно 1000 боевых дронов различной мощности. Сейчас страны-участницы коалиции заявили о финансировании в размере более полумиллиарда евро на закупку дронов.

В этом и в последующие два года Латвия предоставит Украине военную поддержку в размере 0,25% от внутреннего валового продукта. В этом году это 112 млн евро, напомнил министр.

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Ранее президент Чехии Петр Павел сообщил, что первая партия снарядов, закупленных для Украины в рамках инициативы Чехии, будет доставлена в июне.

Напомним, в середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.