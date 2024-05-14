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Генштаб: Українські військові перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині

Тетяна ОлійникВівторок, 14 травня 2024, 23:41
Генштаб: Українські військові перемістились на більш вигідні позиції на Харківщині
Карта бойових дій - DeepState

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що українські підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції в районах Лук’янців та Вовчанська на Харківщині.

Джерело: зведення Генштабу станом на 23.00 14 травня

Дослівно: "На Харківському напрямку підрозділи наших військ відбили 11 атак противника зокрема, на напрямках Глибоке - Липці, Лук’янці - Липці, Борисівка – Нескучне, Шебекіно (рф) - Вовчанськ, 3 бойових зіткнення ще тривають.

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На окремих ділянках, в районах Лук’янців та Вовчанська, внаслідок вогневого впливу та штурмових дій противника, для збереження життя наших військовослужбовців та уникнення втрат, підрозділи здійснили маневр та перемістились на більш вигідні позиції. Бої тривають. Українські підрозділи не дають російським окупантам закріпитись. Проводяться контратакуючі дії, ворог під постійним вогневим контролем артилерії та підрозділів БПЛА Сил оборони.

У ході бойових дій на цьому напрямку втрати особового складу ворога за сьогодні складають 162 військовослужбовця, знищено та пошкоджено 26 одиниць озброєння та військової техніки".

Деталі: З початку доби на фронті відбулося 145 бойових зіткнень, противник завдав 3 ракетних удари, понад 320 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 2400 обстрілів позицій наших військ.

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Російські війська скинули на територію України майже 70 керованих авіабомб.

На Куп’янському напрямку російські війська здійснили 16 атак на позиції наших військ.

На Лиманському напрямку підрозділи наших військ відбили 2 атаки противника.

На Сіверському напрямку наші війська відбили 5 атак противника, тривають 4 бойових зіткнення, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку підрозділи наших військ відбили 12 атак противника, продовжуються 9 бойових зіткнень, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку українські підрозділи відбили 33 атаки противника. Триває 7 бойових зіткнень.

На Курахівському напрямку підрозділи наших військ відбили 7 атак противника, триває 2 бойових зіткнення.

На Времівському напрямку успішно відбито 10 атак противника.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили 3 атаки противника.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наші війська з лівобережжя Дніпра. Зафіксовано 5 атак противника на напрямку Олешківські Піски – Кринки.

Теми: ГенштабХарківська областьбойові дії
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