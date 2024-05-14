Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 23.00 14 мая

Дословно: "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, в направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (рф) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

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На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакирующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники".

Детали: С начала суток на фронте произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2400 обстрелов позиций наших войск.

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