Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области

Татьяна ОлейникВторник, 14 мая 2024, 23:41
Генштаб: Украинские военные переместились на более выгодные позиции в Харьковской области
Карта боевых действий - DeepState

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что украинские подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции в районах Лукьянцев и Волчанска Харьковской области.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 23.00 14 мая

Дословно: "На Харьковском направлении подразделения наших войск отразили 11 атак противника в частности, в направлениях Глубокое - Липцы, Лукьянцы - Липцы, Борисовка - Нескучное, Шебекино (рф) - Волчанск, 3 боевых столкновения еще продолжаются.

Реклама:

На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избегания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции. Бои продолжаются. Украинские подразделения не дают российским оккупантам закрепиться. Проводятся контратакирующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны.

В ходе боевых действий на этом направлении потери личного состава врага за сегодня составляют 162 военнослужащих, уничтожены и повреждены 26 единиц вооружения и военной техники".

Детали: С начала суток на фронте произошло 145 боевых столкновений, противник нанес 3 ракетных удара, более 320 ударов дронами-камикадзе и произвел более 2400 обстрелов позиций наших войск.

ВИДЕО ДНЯ

Российские войска сбросили на территорию Украины около 70 управляемых авиабомб.

На Купянском направлении российские войска совершили 16 атак на позиции наших войск.

На Лиманском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника.

На Северском направлении наши войска отразили 5 атак противника, продолжаются 4 боевых столкновения, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении подразделения наших войск отразили 12 атак противника, продолжаются 9 боевых столкновений, потери позиций не допущены.

На Покровском направлении украинские подразделения отразили 33 атаки противника. Продолжается 7 боевых столкновений.

На Кураховском направлении подразделения наших войск отразили 7 атак противника, продолжается 2 боевых столкновения.

На Времивском направлении успешно отражены 10 атак противника.

На Ореховском направлении подразделения наших войск отразили 3 атаки противника.

На Приднепровском направлении оккупанты продолжают попытки вытеснить наши войска из левобережья Днепра. Зафиксировано 5 атак противника в направлении Олешковские Пески – Крынки.

Темы: ГенштабХарьковская областьбоевые действия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, обновлено от 12:38РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 16 раненых

Дроны СБУ ночью зажигали на аэродроме и НПЗ в Краснодарском крае РФ – источник

Ночью был уничтожен российский тральщик "Ковровец"

Силы ПВО сбили все 37 российских "Шахедов" над Украиной

Россияне ставят цель захватить Часов Яр и Волчанск – ISW

фото, видеоУсик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Все новости...
Зеленский: Главком Сырский работает на ключевых местах боев
7 впечатляющих идей для спасения птиц
Путин назначил нового министра обороны
В Харькове известно о 21 пострадавшем от вечерних обстрелов
Последние новости
17:21
В Минэнерго планирует экономить 6 млрд кВт ч ежегодно благодаря "умным сетям"
17:12
Зеленский призвал мир помочь Харькову: Два Patriot принципиально изменят ситуацию
16:58
Под Будапештом в столкновении судов на Дунае погибли по меньшей мере 2 человека
16:52
фото, обновлено от 12:38РФ ударила по месту отдыха возле Харькова: 6 погибших и 16 раненых
16:22
Депутат Мезенцева вышла за командира подразделения "Ахиллес" Федоренко
16:20
Вертолет с президентом Ирана попал в аварию – СМИ
16:10
фотоВ Южной Корее состоялись необычные соревнования: участники 1,5 часа сидели неподвижно
15:58
РФ арестовала активов европейских банков еще на более €700 млн
15:52
"Любимое место харьковчан": мэр сообщил о новых обстрелах центра города
15:40
Министр обороны Британии: За май Украина получит от Лондона 100 ракет для ПВО
Все новости...
Реклама:
Реклама: